Tennissers met zelfde vijftal naar Davis Cup Finals

De Nederlandse tennissers gaan met dezelfde ploeg naar de Davis Cup Finals in Malaga als waarmee in Glasgow kwalificatie is afgedwongen. Captain Paul Haarhuis heeft opnieuw Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop geselecteerd.

,,Super dat ik met hetzelfde team naar de laatste acht van de Finals kan afreizen. In Glasgow hebben we laten zien dat we heel goed meedoen op het hoogste mondiale tennisniveau door als groepswinnaar uit de poulefase te komen. Nu staat ons met Australië een nieuwe uitdaging te wachten. Ze hebben een goed gevarieerd team met twee spelers in de top 30 en goede dubbelspelers”, aldus Haarhuis.

,,Gelukkig hebben wij ook een compleet en sterk team dus ik verwacht een spannende strijd. We hopen dat er net zoals in Glasgow veel Oranjefans aanwezig zullen zijn in Malaga. De support van het publiek geeft het team net dat extra steuntje in de rug, wat het verschil kan maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we mooie en spannende wedstrijden gaan zien en kijk er naar uit.”

Oranje neemt het op dinsdag 22 november op tegen Australië. Bij winst is Spanje of Kroatië de tegenstander. De finale van het landentoernooi is op zondag 27 november. Alle wedstrijden geworden gespeeld op indoorbanen in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena in Malaga. Ook Italië, de Verenigde Staten, Duitsland en Canada doen mee in Spanje.

De Nederlandse ploeg plaatste zich vorige maand voor de Davis Cup Finals door te winnen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan.

Volledig scherm Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Rechts Paul Haarhuis. © AP