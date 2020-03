Tennissers mogen vanwege corona handdoek niet meer afgeven

Stegeman zag twee gezichten van PEC: ‘Na rust moeite om onder druk uit te komen’

22:20 John Stegeman baalde van het optreden van zijn ploeg na de rust. Zijn ploeg was in de eerste helft de betere partij, maar stortte na de onderbreking in. ,,Een punt pakken in de dying seconds is goed voor het moraal.’’