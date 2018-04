Tennissters vliegen uit wereldgroep na nederlaag tegen Australië

Kerkhove verraste gisteren nog met de overwinning op Samantha Stosur, maar kon zondag geen vervolg geven aan dat sterke optreden. Ashleigh Barty won in twee sets (6-4 6-2) van de Zeeuwse, die bij afwezigheid van Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus was aangewezen tot kopvrouw.



Lemoine kwam daarna tegenover Daria Gavrilova te staan, die Stosur verving. De nummer 295 van de wereld had weinig in te brengen tegen de Australische nummer 24 en boog in twee sets: 3-6 2-6.



De equipe van captain Paul Haarhuis daalt door de nederlaag een niveau lager. In 2016 bereikte zijn team nog de halve finales van de wereldgroep.