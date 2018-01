Tennissters voor WTA Finals naar Shenzhen

Ook verrijst in de stad in het zuiden van China een nieuw tennisstadion, dat plaats biedt aan 12.000 toeschouwers.



De WTA Finals worden dit jaar voor het laatst gehouden in Singapore. De Aziatische stadstaat is sinds 2014 het decor van het toernooi met de acht beste tennissters en dubbelkoppels van het seizoen. Singapore had zich kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn en ook Manchester, Praag en Sint-Petersburg waren in de race, maar de royale prijzenpot in Shenzhen gaf de doorslag.



De stad kreeg meteen een contract voor tien jaar, tot en met 2028. Shenzhen staat ook al op de kalender met een eigen WTA-toernooi. Begin deze maand pakte Simona Halep daar de titel.



De seizoensfinale voor de tennissters werd eerder gehouden in Boca Raton, Los Angeles, Oakland, New York, München, Madrid, Doha en Istanbul.