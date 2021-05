Tennistiener Gauff verovert in Parma haar tweede WTA-titel

Gauff (16) ging door diep dal: ‘Ik genoot niet meer van tennis’

16 april Het Amerikaanse tennistalent Coco Gauff (16) is naar eigen zeggen eerst door een diep dal gegaan voordat haar prille carrière in een stroomversnelling terechtkwam. ,,Ik voelde me verward en verdwaald. Ik vroeg me veelvuldig af of ik dit leven wel wilde. Ik genoot niet meer van tennis. Ik ben echt langere tijd depressief geweest. Ik wilde er zelfs een jaartje tussenuit gaan”, bekent de tiener in het tennisblog ‘Behind the racket.’