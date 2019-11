Tennistweeling Bryan kondigt afscheid aan

EUROPE CUP Landstede Hammers krijgt zicht op Europese overwinte­ring na zege tegen Keravnos

13 november De tweede Europese thuiswedstrijd heeft Landstede Hammers de tweede overwinning opgeleverd. Na een stroeve start versloeg de ploeg van coach Herman van den Belt het Cypriotische Keravnos: 78-72. Omdat de onderlinge balans nu in het voordeel van Landstede is, heeft de ploeg uitzicht gekregen op een plaats in de tweede ronde.