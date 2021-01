Tennisumpire Bernardes krijgt hartaanval in quarantaine Melbourne

Zo groeide AZ uit van geliefde tot gevreesde opponent van de top-3

20 januari Pascal Jansen speelt vanavond met AZ zijn tweede topper als hoofdtrainer. Ajax komt voor de TOTO KNVB-Beker op bezoek in Alkmaar. Gaat hij als coach in topwedstrijden Arne Slot of John Van den Brom achterna?