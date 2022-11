Tenniswereld geschokt: meisje (14) mishandeld door coachende vader

Schokkende beelden uit Belgrado: een jonge tennisspeelster (14) krijgt het op de training hard te verduren, ze wordt daarbij zelfs geschopt en in het gezicht geslagen. De dader is haar vader, die ook haar coach is. De Chinees is intussen opgepakt wegens huiselijk geweld. Bekende tennissterren als Stanislas Wawrinka en Victoria Azarenka hebben hun afschuw uitgesproken.

De Kroatische acteur Igor Juric zette het filmpje vier dagen geleden op Twitter. Sindsdien is het schrikwekkende tafereel in razende vaart viraal gegaan. Op de beelden is te zien hoe de man in eerste instantie zijn dochter, van wie de identiteit niet bekend is, tegen de heup trapt. Daarna volgen twee klappen in het gezicht. Het meisje wordt uiteindelijk met geweld tegen de grond gewerkt, daar moet ze nog eens drie trappen incasseren.

De Chinees probeerde zijn gedrag goed te praten met een slap excuus: zijn dochter zou geweigerd hebben te trainen en deed in zijn ogen ook niet genoeg haar best. ,,Het was niet mijn bedoeling om haar pijn te doen. Maar ik handelde wel correct, zo’n aanpak is in China toegelaten’’, klonk het.

Waarschuwing: de onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

‘Absolute schande’

Verschillende toppers uit de tenniswereld lieten intussen al van zich horen. Victoria Azarenka, de voormalige nummer 1 bij de vrouwen, vroeg zich bijvoorbeeld af waarom ooggetuigen hem zomaar lieten begaan. ,,Hoe kan iemand zo lang blijven filmen zonder in te grijpen? Een absolute schande is dat, maar het gebeurt constant. Neem toch eens je verantwoordelijkheid.’’

Volledig scherm Victoria Azarenka. © AFP

Stanislas Wawrinka – in 2014 even de nummer 3 van de wereld – noemde het tafereel ‘vreselijk’. Net als Patrick Mouratoglou, de voormalige coach van Serena Williams en Simona Halep. ,,Dit is onaanvaardbaar. We moeten elke vorm van kindermishandeling uitroeien, zowel fysiek als psychisch. Alle sectoren van onze maatschappij worden ermee geconfronteerd, niet alleen tennis. Laten we samen nadenken hoe we hiertegen een vuist kunnen maken.’’

Volledig scherm Stanislas Wawrinka. © REUTERS

‘Voor altijd gebroken’

Pam Shriver, de voormalige nummer 1 in het dubbelspel, riep zelfs de hulp in van tennisicoon Novak Djokovic. De feiten speelden zich immers in zijn thuisland Servië af. ,,Misschien kan hij achter de schermen zijn steentje bijdragen. We moeten allemaal samenwerken om mishandeling tegen te gaan.’’

Volledig scherm Een foto van Pam Shriver (r) uit 2002, naast haar dubbelpartner Martina Navratilova. © AP

Daria Saville, de huidige nummer 55 van de wereld, maakt zich grote zorgen om het slachtoffer. ,,Dat meisje zal voor altijd gebroken zijn. Als je denkt dat iemand het slachtoffer is van fysiek of mentaal geweld, steun die persoon en moedig hem aan om naar de politie te stappen en hulp te zoeken.’’

Volledig scherm Daria Saville. © RV