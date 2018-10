Ter Mors hakt knoop door: ‘Ik wil onbevangen kunnen schaatsen’

Door Lisette van der Geest

Alsof iemand het punt van een mes net onder haar knieschijf steekt. Dát is het gevoel dat Jorien ter Mors (28) krijgt, vooral als ze haar knie buigt. Schaatsen zonder een knie te buigen is lastig. Fietsen zonder een knie te buigen is lastig, zelfs slapen zonder een knie te buigen bleek lastig te zijn voor de drievoudig olympisch kampioene op het ijs. Daarom besloot ze een week geleden na lang twijfelen om zich te laten opereren, nog voor het wedstrijdseizoen officieel begint.

De klachten begonnen al in 2017 in de warming-up voor de 1500 meter tijdens de WK afstanden. Een schaatspas, vervolgens pijn en in de maanden die volgden werden de klachten alleen maar erger. Ter Mors: ,,Je wilt in een olympisch jaar geen concessies doen, destijds had ik geen tijd voor een volledige revalidatie en misschien heeft dat ervoor gezorgd dat de klachten nu nog iets erger zijn dan ze anders geweest waren, maar dat zullen we nooit precies weten. We dachten dat het een peesontsteking was, nu zijn we erachter at er daarnaast extra botvorming bij mijn knieschijf is, daardoor wordt mijn pees continu beschadigd.”

Sinds ongeveer een maand weet ze de precieze oorzaak van haar klachten en dat alleen een operatie de pijn kon verhelpen. ,,Eerst bedenk je allerlei scenario’s waarin je misschien toch wel het winterseizoen kunt meedraaien. Ik wil het seizoen in met de instelling dat het haalbaar is om te winnen. Ik wil mijn WK-sprinttitel verdedigen, heersen op de 1000 en de 1500 meter. Dat doel is er nu nog steeds, maar dat schuiven we nu een jaartje op.”

Ter Mors kijkt ook naar de lange termijn. Ze wil op de Winterspelen in Peking voor de derde Spelen op rij goud winnen. ,,En dat wil ik pijnvrij doen, ik wil onbevangen kunnen schaatsen zonder moeilijkheden. Deze beslissing was lastig, ik draaide wel de hele zomer mee en dan wil je niet voor de wedstrijden beginnen stoppen. Maar ik heb laatst nog een wedstrijd gereden in Inzell, als test. Maar ik had daarna zo’n last van mijn knie. Het duurde drie dagen. Dan weet je: zo kom ik het schaatsseizoen niet door. Ik kan niet na elke wedstrijd een paar dagen niks doen.”