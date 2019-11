Ter Mors rijdt ook beste tijd op 1000 meter

Herstelde Kramer snakt naar gezond seizoen: ‘Ik ben best opgelucht’

17:15 Met startbewijzen op de 1500 en 5000 meter voor de komende wereldbekers behoorde Sven Kramer tot de winnaars van de Nederlandse schaatsdriedaagse in Thialf. Drie weken geleden, na de aanrijding op zijn fiets door een auto in Inzell, had niemand bij zijn ploeg Jumbo-Visma daarop durven hopen.