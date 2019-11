Ter Mors verlengt contract bij Team IKO tot Spelen van 2022

Video Leonard helpt Clippers aan zege op Spurs

8:13 De basketballers van Los Angeles Clippers hebben San Antonio Spurs de eerste nederlaag van dit seizoen bezorgd. Onder aanvoering van Kawhi Leonard wonnen de Clippers in het eigen Staples Center met 103-97. De Spurs hadden hun eerste drie wedstrijden in de NBA allemaal in winst omgezet.