Ter Mors wint 1000 meter bij World Cup in Erfurt, zilver Leenstra

De top drie van het wereldbekerklassement, Nao Kodaira, Miho Takagi (beiden Japan) en Heather Bergsma (Verenigde Staten), ontbrak in Erfurt. Voor Ter Mors was het haar tweede wereldbekerzege op de 1000 meter, na haar eerste overwinning twee jaar geleden in Stavanger. Letitia de Jong eindigde vrijdag in Erfurt op de zevende plek (1.16,43). Ter Mors stelde eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf danig teleur. Ze wist niet waarom ze voor eigen publiek haar normale niveau niet kon halen.

,,Er is iets mis in mijn lichaam'', vermoedde de tweevoudig olympisch kampioene. Uitgebreide medische onderzoeken brachten echter geen ernstige zaken aan het licht. Wel bleek dat ze door een virusje niet topfit was in Heerenveen. De blikvanger van Team AfterPay sloeg de EK afstanden begin deze maand nog over en keerde vorig weekeinde met frisse moed en hernieuwde energie terug op de ijspiste bij de EK shorttrack in Dresden.



In Erfurt bleek Ter Mors weer over de nodige kracht en snelheid in haar benen te beschikken. Na een verdienstelijke zesde plaats op de 500 meter reed ze in een goede race naar goud op de 1000 meter.