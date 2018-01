Ter Mors zesde op 500 meter in Erfurt

Dat was haar beste tijd op de 500 meter in dit seizoen. Ter Mors komt tijdens de Olympische Spelen komende maand in Zuid-Korea eveneens op dit onderdeel uit.

De Tsjechische Karolina Erbanova zegevierde in Duitsland met een tijd van 37,82. De Oostenrijkse Vanessa Herzog eindigde als tweede (37,92), gevolgd door de Russin Angelina Golikova als derde (38,10). Letitia de Jong (negende in 38,91), Mayon Kuipers (twaalfde in 39,08) en Sanneke de Neeling (twintigste in 39,73) vervulden een bijrol.

Drie weken voor het begin van de Winterspelen kent het deelnemersveld in Erfurt geen topbezetting. De Japanse sprintvrouwen, met wereldkampioene Nao Kodaira als absolute uitblinker, ontbreken op de Duitse piste. Ook olympisch kampioene Lee Sang-hwa is niet van de partij.



Ter Mors reed haar eerste race op de langebaan sinds het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december in Heerenveen. Door lichamelijke ongemakken bleef ze in Thialf onder haar normale niveau. Zo miste de blikvanger van Team AfterPay een olympisch startbewijs op de 1500 meter, de afstand waarop ze bij Sotsji 2014 olympisch goud veroverde. Ter Mors keerde vorig weekeinde bij de EK shorttrack in Dresden terug in wedstrijdverband.



Anice Das, de verrassende winnares van de 500 meter op het OKT, ontbrak begin deze maand bij de EK afstanden in Kolomna. De teamgenote van Ter Mors moest zich afmelden wegens ziekte. In Erfurt reed Das in de B-groep de derde tijd (39,37).