Terpstra en Boom kunnen naar 'de Hel', wildcard voor Parijs-Roubaix

,,Welcome to hell'', twitterde de organisatie, verwijzend naar de bijnaam van de klassieker: De Hel van het Noorden.



Aangezien Direct Énergie een kleinere wielerploeg is die geen vast startbewijs heeft in de wedstrijden uit de WorldTour, was de ploeg afhankelijk van een wildcard. De Nederlandse ploeg Roompot-Charles kreeg ook een uitnodiging. Dat is weer goed nieuws voor Lars Boom, die in 2015 nog vierde werd en het jaar daarvoor de etappe in de Tour de France over de kasseien won.