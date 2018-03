Terpstra: Ik had mijn stoute schoenen aan

Een van de sleutelmomenten was de massale valpartij op iets minder dan 100 kilometer van de finish. Terpstra ontkwam met zijn teamgenoten. ,,We wilden sowieso van voren zitten na de afdaling van La Houppe. We hoorde dat er een val was, dan moet je gewoon doorrijden. Het is hard, maar voor ons een mooie gelegenheid, omdat we allemaal van voren zaten. Tim de Clerq en Iljo Keisse hebben vervolgens superhard gereden."