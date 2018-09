Terpstra met Quick-Step in ploegentijdrit WK

,,Het is een uitdagend parcours dit jaar", legde ploegleider Tom Steels uit. ,,Je start met veertig vlakke kilometers, waarna vijf kilometer geklommen moet worden. De jongens moeten dus een hoog tempo op het vlakke gedeelte opleggen, maar nadien ook bergop de snelheid hoog houden. Het team is goed gebalanceerd, met renners die goed bergop kunnen en tempobeulen op het vlakke wegdek. Het is geen technisch parcours, maar in de laatste kilometers komen we wel nog enkele verkeerseilanden en rotondes tegen."