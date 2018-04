Terpstra na grootse zege in Vlaanderen: 'Het was de liefde voor de koers'

,,Ongelooflijk. Dit is zo gaaf. Ik heb altijd gedroomd van het winnen van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen en nu heb ik beide koersen gewonnen," was zijn eerste reactie. ,,Dit is gewoon een droom. Het is niet te beschrijven hoe blij ik nu ben."

Zoals altijd zong Terpstra ook nog een stukje in zijn interview na een gewonnen race. Hij paste de tekst van het nummer 'Liefde voor muziek' van Raymond Van Het Groenewoud een kleine aanpassing. ,,Ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op. Het bloed spat in m'n kop. Het was de liefde voor de koers."



De Quick Step-renner ging solo op weg naar landgenoten Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle, om hen vervolgens op de Oude Kwaremont direct achter te laten. ,,Ik reed naar de Kwaremont toe en wist dat ik die groep moest pakken. Ik was echt aan het vechten tegen de wind. Het is een rotstuk als je daar alleen rijdt. Op de Kwaremont kreeg ik ze in zicht. Ik dacht: nu moet ik er overheen ook.''



Voor Quick Step, de werkgever van Terpstra, was het al de 21e overwinning dit seizoen. De Noord-Hollander won Parijs-Roubaix in 2014.