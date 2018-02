Terpstra schrijft voor tweede keer Le Samyn op zijn naam

De editie van dit jaar werd verreden in barre omstandigheden. ,,We hebben driekwart van de wedstrijd stevig doorgetrokken. Zo kregen we het warm'', vertelde Terpstra bij de Belgische tv-zender VTM. ,,Nu, net na de finish, koelen we snel weer af. Het is verschrikkelijk. Maar Philippe en ik hebben het ploegenspel wel goed afgerond, dat is in het verleden wel eens anders geweest. We waren sterk genoeg.''