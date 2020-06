Terpstra verlaat ziekenhuis vijf dagen na zware crash

Hamilton wil speciale commissie opzetten voor meer diversi­teit in Formule 1

9:41 Formule 1-coureur Lewis Hamilton wil een commissie in het leven roepen die er voor gaat zorgen dat er meer diversiteit in de racewereld komt. Dat heeft de Britse wereldkampioen, die zich nadrukkelijk mengt in het debat over racisme, laten weten.