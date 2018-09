Terpstra verovert WK-titel met Quick-Step

De strijd in de ploegentijdrit bleek een bloedstollende. De verschillen tussen Quick-Step, BMC en Sunweb waren in het laatste deel van de race slechts enkele seconden. De Belgische formatie beschikte over het beste slotstuk. BMC kwam 19 seconden te kort. Het Nederlands getinte Sunweb - met Dumoulin, Sam Oomen en Wilco Kelderman - finishte op achttien seconden als tweede.



Sunweb is daardoor onttroond als wereldkampioen. Vorig jaar in Bergen was de Duitse ploeg namelijk wel de sterkste. Voor Quick-Step is het de vierde titel bij de ploegentijdrit. In 2012, 2013 en 2016 was het team van Patrick Lefevere ook de beste. Terpstra maakte al die keren deel uit van de ploeg.

De 34-jarige renner, die na acht jaar de Belgische ploeg inruilt voor Direct Energie, sprak na afloop een 'bijna perfecte race'. ,,Dit is een prachtig afscheidscadeau."