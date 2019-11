Terpstra vormt weer samen met Keisse een koppel in Rotterdam

Keisse wist al vijf keer de zesdaagse op zijn naam te schrijven. In 2007 won hij aan de zijde van Robert Bartko, waarna hij in 2010 samen met Danny Stam wist te winnen. In 2013, 2014 en 2015 was Keisse samen met Terpstra de sterkste in Ahoy. De Noord-Hollander schreef de wedstrijd in totaal vier keer op zijn naam; vorig jaar won hij met ploegmaat Thomas Boudat.