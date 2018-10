Terugblik In Het Wiel: 'Valverde had WK volledig onder controle'

Een wereldkampioen op de weg leverde Nederland gisteren bij de mannen niet, maar toch wonnen 'we' het landenklassement bij het WK in Innsbruck. dankzij de vrouwen. Luister hier naar de podcast In Het Wiel met de Grote WK-nabeschouwing met Hidde van Warmerdam, Marc de Maar, Thijs Zonneveld en Thomas Dekker.