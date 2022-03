Teruggekeerde Djeremy Waslander jaagt met Helios op promotie naar de derde klasse

In de stralende zon genieten de mannen van Helios van een biertje of een sigaretje. Op hun telefoon raadplegen ze de uitslagen en die zorgen voor een zo mogelijk nog bredere grijns. De concurrenten Blauw-Wit’66 en Twello hebben op deze zaterdagmiddag allebei verloren, waardoor de race om de tweede periodetitel een wending neemt ten gunste van de Deventer ploeg. Daar komt sowieso alles samen de laatste weken: een andere gunstige ontwikkeling is de rentree van sterkhouder Djeremy Waslander (29) na anderhalf jaar absentie. Hij tekende voor een doelpunt, maar zal net als een aantal ploeggenoten eerlijk genoeg zijn om te bekennen dat er nog wel eentje meer in had gemogen. Het deert hem niet, hij is veel te blij om weer te voetballen.