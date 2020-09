Teruggekeerde Pironkova verrast Muguruza op US Open

Pironkova speelde in New York haar eerste toernooi in meer dan drie jaar. Ze kwam tijdens Wimbledon 2017 voor het laatst in actie. “Ik had niet verwacht dat mijn eerste toernooi zo goed zou verlopen en dat ik zo’n hoog niveau zou halen. Maar ik ben teruggekeerd voor dit soort wedstrijden in dit soort stadions”, zei de voormalig nummer 31 van de wereld.