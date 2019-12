Terugkeer van Wout van Aert is een zegen voor de cross

Door Daan Hakkenburg



Hij heeft nog geen cross gereden, maar Mathieu van der Poel wist genoeg toen Wout van Aert aankondigde dat hij in Loenhout aan de start zal verschijnen. ,,Hij wordt mijn grootste concurrent op het WK. Het is goed voor het veldrijden dat hij terug is’’, zegt Van der Poel. ,,Het is anders koersen als Wout er niet bij is. Meer relaxed. Het is iets makkelijker om het gat te slaan en dan te verdedigen. Met alle respect, maar het is toch anders als je Van Aert achter je aan krijgt dan een andere renner. Dat verschil voel je wel. Wout was toch mijn sterkste concurrent.’’