Teruglezen: slotdag op het OKT

Esmee Visser (21) na haar race, waarmee ze zich plaatste voor haar eerste Olympische Spelen. ,,Echt ongelooflijk. Aan het begin van dit seizoen had ik geen enkele gedachten over de Olympische Spelen. Ik zag mezelf meer voor over vier jaar. Nu is het over een maand al. Na Stavanger begonnen wel veel mensen tegen mij over de Spelen, dus toen begon ik er wel over na te denken. Maar dit had ik echt niet verwacht."