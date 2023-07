Terwijl zijn teamgenoten samen trainen, vecht Samir Lagsir (20) voor zijn herstel: ‘Moet door zure appel heen bijten’

Tadej Pogacar dolt na prachtige zege in Tour de France met Mark Cavendish: ‘Ik kom eraan, Mark!’

Tadej Pogacar wilde niet spreken van revanche, nadat hij donderdag de zesde etappe van de Tour de France had gewonnen. ,,Het doel was de rit te winnen en tijd terug te pakken op Jonas Vingegaard”, vertelde de Sloveen van UAE Team Emirates, die in de slotkilometers van de klim naar het bergplateau Cambasque de Deen toesloeg.