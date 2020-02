Teunissen grijpt naast zege: ‘Vorm valt niet tegen, maar dit is frustrerend’

OmloopMike Teunissen reed lang mee voor de winst in Omloop Het Nieuwsblad, de opening van het Vlaamse wielerseizoen. Hij kwam uiteindelijk te kort op de Muur van Geraardsbergen en werd zesde achter winnaar Jasper Stuyven. ,,We domineren als ploeg, dan is een zesde plek frustrerend.’'

Door Daniël Dwarswaard

De modder zit nog op zijn gezicht als Teunissen zijn eerste conclusies trekt na de Belgische seizoensouverture. Pas afgelopen donderdag kwamen hij en Jumbo-Visma-ploeggenoten Wout van Aert en Amund Grøndahl Jansen terug van een hoogstage op Tenerife. Zo bezien was hij zeker niet ontevreden over zijn vorm. ,,Het viel zeker mee’', zegt Teunissen, de man die afgelopen zomer nog de gele trui veroverde in de Tour de France.

,, Het was vandaag zwaar met die wind en de regen, maar ik voelde me in het begin heel goed. Daarna een stuk minder. De laatste dertig kilometer was het wel leeg. Dat heb ik ook aangegeven zodat Wout van Aert (zijn Belgische ploegmaat) nog wat kon doen. Uiteindelijk was dit voor mij een gemiste kans.’'

Quote Hopelijk kan ik in de komende weken wel op de cruciale momenten meezitten Mike Teunissen

Het leverde dus geen zege op voor Jumbo-Visma. Jasper Stuyven won voor Yves Lampart en Søren Kragh Andersen, renners met wie Teunissen in de kopgroep zat. De uiteindelijk zesde plaats voelde frustrerend. ,,We rijden hier als ploeg, met ook Pascal Eenkhoorn, goed rond. Dan is een zesde plek toch wel een ontgoocheling. Hopelijk kan ik in de komende weken wel op de cruciale momenten meezitten.

Van Aert was uiteindelijk de sterkste Jumbo-renner in koers, maar kon niet strijden om de eindzege. Zijn inhaalrace kwam te laat. Is Van Aert nu wel de uitgesproken kopman? Teunissen: ,,Het kopmanschap hoeven we niet af te bakenen. Het is vooral een goed teken dat we in de breedte sterk zijn. Als ik Wout zo rond zie rijden, dan is hij al heel goed. We zullen in de komende klassiekers eerlijk tegen elkaar moeten zijn in de koers en als ploeg zo ver mogelijk moeten komen. Hopelijk kan ik mijn vorm aanscherpen. Dan zie ik komende weken positief in.’’