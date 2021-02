Teunissen verlaat trainingskamp in Tenerife na val: ‘Ongelooflijk en zeer teleurstellend’

Dinsdag tegen PSG Barcelona zet goede reeks in La Liga voort tegen Alavés dankzij goals Messi en Trincão

13 februari FC Barcelona heeft de goede serie in La Liga voortgezet. De ploeg van Ronald Koeman won in Camp Nou met 5-1 van nummer zestien Deportivo Alavés. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi en het Portugese talent Francisco Trincão scoorden allebei twee keer. Het betekende een goede generale in aanloop naar de kraker tegen Paris Saint-Germain van dinsdagavond in de Champions League.