Teuns nog twee jaar bij Bahrain-McLaren

Teuns stapte eind 2018 van BMC over naar Bahrain-Merida, zoals de ploeg destijds heette. Hij bezorgde zijn nieuwe werkgever meteen een ritzege in de Ronde van Frankrijk op La Planche des Belles Filles. Een maand eerder had hij ook al een etappe in de Dauphiné gewonnen.

Dit seizoen, voor de coronabreak, was de 28-jarige Belg de beste in de individuele tijdrit van de Ruta del Sol. In de openingsrit van Parijs-Nice was alleen de Duitser Maximilian Schachmann sneller. ,,Ik voel mij hier heel goed", zegt Teuns. ,,De ambitie van de ploeg en de teamgeest zorgen ervoor dat ik me kan blijven verbeteren. Vorig jaar behaalde ik twee mooie overwinningen, met de Tourzege als een van de hoogtepunten uit mijn loopbaan. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik hier krijg."