Tevreden niet verrast door ontwikkeling Dest: ‘Zijn eigenzinnigheid heeft hem zover gebracht’

Het was Brian Tevreden die Sergiño Dest ooit voor het eerst op de rechtsbackpositie neerzette. ,,Dat was tijdens een jeugdtoernooi in Spanje. Er was geen andere optie. ‘Ik doe het voor het team’ zei hij nog. Nou, hij speelde geweldig. Aanvallend was hij natuurlijk al goed. En verdedigend loste hij heel veel op met zijn snelheid. Dat is nog steeds een groot wapen nu hij bij Barcelona speelt.”



Een paar jaar ervoor had Tevreden hem zelf meegenomen van Almere City naar Ajax, samen met Jurgen Ekkelenkamp. Net als toen bij Ajax kent Dest nu ook ogenschijnlijk weinig aanpassingsproblemen, gezien de vele minuten die hij mag maken in zowel La Liga als de Champions League. ,,Alfred Schreuder (assistent-trainer van Barcelona, red.) kent hem nog van Ajax natuurlijk en Ronald Koeman was ook geen vreemde voor Ser. Dat is goed voor hem, lijkt me. Hij heeft bij Ajax al laten zien welke potentie hij heeft. Dat het nu al zo hard gaat bij Barcelona verrast me wel positief. Hij schoot die bal er goed in tegen Kiev, nadat hij die bal mooi meekreeg. Sergiño kómt daar wel als rechtsback in het strafschopgebied. Daar is hij ook goed in. Op zo’n jonge leeftijd al zo goed zijn is mooi maar tegelijkertijd is er ook nog een lange weg te gaan.”