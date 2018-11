Tevreden Verstappen: Genoot vooral van duel met Bottas

Verstappen was vooral te spreken over de inhaalactie op Vallteri Bottas. ,,Dat duel was mooi, voor mij dan natuurlijk. Hij verdedigde volledig aan de binnenkant, wist dat ik daar niet in kon. En toen zag hij me niet en reed tegen mijn wiel. Gelukkig dat ik er langs schoot, wat wel cruciaal was met Daniel (Ricciardo red.) die er ook achter aan zat te komen. Ik genoot wel van dat duel.”