Tevredenheid rond Roglic: ‘Heb goed van het roze kunnen genieten’

Boven: ,,We wisten dat er met de zijwind een paar stukken waren waar het kon breken en iedereen nerveus werd. Het was zaak goed van voren te zitten.'' Dat lukte. Met name Jos van Emden, Paul Martens, Tom Leezer en Koen Bouwman verloren hun kopman geen moment uit het oog. ,,Primoz moet zo min mogelijk arbeid hoeven leveren'', zei collega-ploegleider Addy Engels vooraf al. Gisteren was de ploeg de Belg Laurens De Plus, de Amerikaan Sep Kuss en Van Emden voorin te vroeg kwijt.



,,Het was een lange dag. Ik heb in ieder geval goed van de roze trui kunnen genieten'', vertelde Roglic, die zich geen zorgen had gemaakt over de wind. ,,Een Nederlandse ploeg weet hoe je met deze omstandigheden om moet gaan. Het was een makkelijke dag. Hoe het morgen zal zijn weet ik niet. Ik bekijk het van dag tot dag.''



