Theo Bos is na EK-zilver op kilometer tijdrit nog niet klaar met Baanwielrennen

Niet dat Bos die nog niet op zijn palmares had, want daar staan toch al vijf wereldtitels op, al dateert de laatste mondiale titel al wel van 2007. Het was de tijd dat Bos ook op de sprint een flink woordje meesprak. Dat is in deze tijden wel anders. De baanwielrenner maakte een jarenlange uitstap naar de weg, maar keerde enkele jaren geleden weer terug. De wereld van het baanwielrennen was alleen veranderd, de concurrentie in binnen- en buitenland stukken sterker geworden. Waar Bos in zijn jonge jaren het Nederlandse baanwielrennen domineerde samen met Epenaar Teun Mulder, is de Nederlandse selectie inmiddels groter dan er plaatsen zijn op grote toernooien.