Theo Bos smijt Daryl Impey in volle finale tegen de hekken

Hij zal zich er meer van voorgesteld hebben. In 2009 waagde Theo Bos de overstap; de vijfvoudig wereldkampioen baanwielrennen wilde het ook eens op de weg proberen. Pure snelheid had hij in overvloed, op de baan fungeerden zijn dynamietdijen al jaren als gouddelvers. Bos moet dus gedroomd hebben van sprintzeges op de Champs-Élysées of van overwinningen in de Scheldeprijs. Het liep toch wat anders.

Op 19 april 2009 haalde Bos zich als pas begonnen wegrenner de woede van het gehele peloton op de hals. In de slotkilometer van een etappe in de Ronde van Turkije sleurde hij klassementsleider Daryl Impey de hekken in. Althans, dat is wat de beelden laten zien, de Nederlandse sprinter had zelf een andere lezing. De kern van zijn betoog: het zag er heel ongelukkig uit, maar ik probeerde alleen overeind te blijven. Waarom zou ik in vredesnaam iemand op volle snelheid voor mijn eigen fiets gooien, als ik daardoor zelf ook ten val kom?