Thiem door in New York na viersetter tegen Cilic

Dominic Thiem, derde op de wereldranglijst, heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de US Open door in vier sets af te rekenen met voormalig toernooiwinnaar Marin Cilic. De Oostenrijkse tennisprof won zaterdag (lokale tijd) in New York met 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 van de Kroaat.

Australian Open-finalist Thiem had bijna 2,5 uur nodig voor zijn overwinning in de derde ronde tegen Cilic, die in 2014 de titel won in New York. In de strijd om de kwartfinales neemt de 27-jarige het op tegen het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime, die de Fransman Corentin Moutet met 6-1, 6-0, 6-4 geen kans gaf.



Thiem had de twee eerdere ontmoetingen met Cilic gewonnen. Ook nu nam hij direct het initiatief. In de twee eerste sets brak hij twee keer de service van de 31-jarige Cilic. ,,Ik denk dat die goede start meer door hem kwam dan door mij. Marin speelde in de vorige ronden lange en zware partijen”, aldus Thiem.

Cilic herpakte zich in de derde set en won die ook. Thiem: ,,Ik speelde daarin volgens mij helemaal niet slecht. Marin liet zien waartoe hij in staat is. Gelukkig pakte het in de vierde set weer goed voor me uit. Soms moet je in dit soort partijen ook een beetje geluk hebben.”

De 27-jarige Thiem stond al drie keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar verloor ze alle drie. In New York zal het naar eigen zeggen ook beter moeten als hij verder wil komen dan de vierde ronde. ,,Een geweldige atleet”, zegt hij over de 20-jarige Auger-Aliassime. ,,Hij mist alleen ervaring.”

