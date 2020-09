Thiem hoopt na US Open op een iets relaxter tennisbestaan: ‘Heb levensdoel bereikt’

Pitstop Podcast | 'Drie keer uitvallen in negen races is een topteam onwaardig’

7:49 Geen punten voor Max Verstappen gisteren in de negende Grand Prix van dit jaar. Mugello was net als Monza niet het circuit voor Max. Op voorhand waren de signalen gunstig, maar wederom motorproblemen zorgden ervoor dat Max al snel klaar was in Toscane. Het was een race met twee rode vlaggen, crashes, het eerste podium voor Albon en een feestweekend van Ferrari zonder feest. Arjan Schouten en Etienne Verhoeff nemen de Grand Prix van Toscane met je door.