Thiem met snelle zege op Sock naar derde ronde in Parijs

Thiem, de winnaar van de US Open deze maand, begon voortvarend aan zijn partij in de tweede ronde tegen de 28-jarige Amerikaan. De 27-jarige Oostenrijker brak drie keer de opslag van zijn tegenstander en won de set in 28 minuten. In de tweede set had hij aan één break op 4-3 genoeg om de set te winnen.