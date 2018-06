Profrenner gestoken door insect, Thiem vergeet finale in pretpark

FIFA houdt verlies beperkt tot 160 miljoen

10:23 De wereldvoetbalbond FIFA heeft het verlies over afgelopen jaar beperkt gehouden tot 'slechts' 189 miljoen dollar, omgerekend zo'n 160 miljoen euro. De bond vreesde voor bijna 380 miljoen euro in het rood te eindigen. Een jaar eerder, in het boekjaar 2016, bedroeg het verlies 350 miljoen euro.