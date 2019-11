Thiem verslaat titelverdediger Zverev en stoot door tot finale in Londen

In de eerste set ging het gelijk op, al lukte het lange tijd alleen Zverev om op de opslag van zijn tegenstander kansen af te dwingen. Telkens slaagde Thiem er echter weer in om het weg te serveren. En toen waren er bij 6-5 ineens twee breakpoints voor de Oostenrijker, die ook meteen setpunten waren. Bij de tweede was het raak, toen Zverev zijn tweede service niet over het net kreeg en uit frustratie zijn racket tegen de grond knalde.

Toen de Duitse titelverdediger na een korte onderbreking om terug bij zinnen te komen was teruggekeerd op de baan, drukte Thiem door. Bij 3-2 was de eerste break een feit voor de Oostenrijkse nummer 5 van de wereld, die eerder deze week ook al Roger Federer en Novak Djokovic opzij had gezet in de groepsfase. Die ene break bleek genoeg, want na iets meer dan anderhalf uur spelen serveerde Thiem het vakkundig uit.



In de finale van het slottoernooi treft hij morgen Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag één minuutje meer nodig had om zesvoudig kampioen Roger Federer in straight sets uit het toernooi te gooien.