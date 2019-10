Thiem verslaat Tsitsipas in finale Peking

Tsitsipas leek de partij in handen te hebben met winst in de eerste set en een break voorsprong in de tweede set. Thiem kwam echter terug en nam steeds meer het initiatief, ook op de service van de 21-jarige Griek. Dat resulteerde in de setwinst en in een vroege break in de derde set. De Oostenrijker liep uit naar 5-0 en zag de zege niet meer in gevaar komen.