Thijs Zonneveld: 'Ik denk niet dat Dumoulin blij is met Tourpresentatie'

Vanmiddag werd de Tour van 2018 gepresenteerd in Parijs. De koers is zwaar, hectisch en volgepropt met vernieuwingen. Verslaggever Thijs Zonneveld beantwoordt vier vragen over de komende Tour de France.