Thijs Zonneveld kijkt uit naar en ziet op tegen gravelrace Unbound: ‘Waar ik precies aan begin, weet ik niet’

met Video Max Verstappen blaakt van vertrouwen voor GP van Spanje: ‘We kunnen dit jaar alle races winnen’

Als de absolute topfavoriet gaat Max Verstappen de zevende grand prix van het seizoen in. In Barcelona kan Red Bull de ongeslagen status in 2023 verlengen en kan de wereldkampioen alweer zijn vijfde overwinning van het seizoen boeken.