Thijssen op intensive care na zware val bij Zesdaagse van Gent

Rakitic door De Jong naar Barça-bank verdreven: ‘Ik voel me verdrietig’

8:58 Ivan Rakitic komt bij Barcelona nauwelijks meer aan spelen toe. De Kroatische middenvelder is mede door de komst van Frenkie de Jong naar de bank verdreven in Camp Nou. In een interview op de Spaanse televisie laat Rakitic weten verdrietig te zijn over zijn situatie.