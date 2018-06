Thomas geeft eindzege niet meer uit handen, Yates wint slotetappe

Even was er paniek in het kamp van Team Sky toen Geraint Thomas in de openingskilometer van de Col des Saisies aan de kant stond met een lekke band. De leider kwam niet veel later weer aansluiten in het peloton, maar moest daarna weer afrekenen met mechanische problemen. AG2R zette zich op kop van het peloton, maar Team Sky bracht hun kopman weer terug in het peloton.