Thomas Krol en Carlijn Achtereekte in actie op Dag 2 van NK afstanden

Vooral op de 1500 meter bij de mannen wordt het spannend met regerend wereldkampioen Thomas Krol uit Deventer, de net weer op tijd terug in vorm stekende Sven Kramer en Patrick Roest. En wat kan Koen Verweij nog nadat hij vorig seizoen een sabbatical nam? Zeker nu Kjeld Nuis, wereldrecordhouder op deze afstand, met griep moest afzeggen, is het allesbehalve zeker dat de eerste drie van het NK zich ook daadwerkelijk plaatsen voor het WK in Salt Lake City, februari dit jaar. Iedereen gaat er toch wel vanuit dat Nuis alsnog wordt aangewezen door de selectiecommissie van de KNSB.