Thomas Krol is sneller dan het wereldrecord van Joeskov op 1500 meter, maar Nuis is nog rapper

Natuurlijk ging de meeste aandacht naar ploeggenoot bij Jumbo-Visma Kjeld Nuis die bijna de grens met de 1.40 minuten slechtte, maar de tijd van Krol was magistraal. In het onderlinge duel gingen Nuis en Krol vol gas van start, openden als sprinters en haalde vol door. Pas in de laatste ronde kwamen er schoonheidsfoutjes in de race van de twee Nederlanders. Nuis moest in de laatste bocht een handje bijzetten en raakte wat rode blokjes, Krol moest alle zeilen bijzetten om op de been te blijven. ,,Het is ongelooflijk", zei Krol tegen de NOS. ,,We reden snellere tijden dan de 1000 meter-rondjes. Maar dat doe ik al een tijdje, ik ga er steeds vol in. Maar dit zijn wel tijden die lang voor onmogelijk werden gehouden. Ik rijd twee seconden van mijn persoonlijk record af", rekende Krol. Dat ouder record stond sinds begin februari toen hij wereldkampioen werd in Inzell. ,,Tja, twee seconden. Dat gaat me niet nog een keer lukken, dat begrijp ik ook wel. En nu had ik niet veel harder gekund, denk ik. Ik ging bijna onderuit, de verzuring was enorm. Ook bij Kjeld. Maar we hebben elkaar wel naar een enorm hoog niveau gestuwd. Al blijft het zuur voor mij. Ik kom om te winnen. Niettemin blijft het heel gaaf om deze tijd te rijden. Het is een beetje hetzelfde als zaterdag bij de 1000 meter. Ik ben enorm trots op deze twee ritten, maar had liever zelf gewonnen. Hier koop ik niets voor.”