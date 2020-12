Thomas Krol maakt zich op voor zes weken schaatsbubbel in Wolvega. ‘De hele vliegsimulator gaat mee’

Zes weken met de ploeg in schaatshotel Van der Valk in Wolvega. ,,Joepie", zegt Krol lachend net na zijn winnende race op de 1000 meter tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen. Natuurlijk hij is blij dat er sowieso geschaatst mag worden en dat al die wedstrijden in Thialf worden gereden is een mooie bijkomstigheid.