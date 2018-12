Thomas Krol pakt felbegeerde ticket voor WK afstanden

Thomas Krol heeft het felbegeerde ticket voor het WK afstanden in Inzell. De 26-jarige Deventenaar werd zaterdag derde op de 1500 meter in een tijd van 1.44,74 minuten tijdens het NK afstanden in Thialf. ,,Niet zo goed als de tijdens de wereldbeker twee weken geleden, maar ik ga naar het WK. Dat is het belangrijkste.”

Want de druk is er nu wat af voor Krol, wil hij maar zeggen. De wedstrijden op het NK zijn niet de leukste volgens de schaatser. ,,De druk is enorm, het belang is immens. Maar het zat goed met mijn vorm, dus ik had er wel vertrouwen in.” Krol startte in de laatste rit op de 1500 meter, toen ploeggenoten en concurrenten Patrick Roest (1.44,20) en Kjeld Nuis (1.44,02) al scherpe tijden hadden neergezet. Derde stond op dat moment Sven kramer met een tijd van 1.45,35 minuten. ,,Die rit voor mij heb ik echt wel meegekregen, ik ben niet iemand die zich dan gaat verschuilen of bewust niet wil kijken naar de concurrentie. Dat werkt niet voor mij. Ik weet wat ik kan en moet dat laten zien.”

EK sprint

Vrijdag liet Krol al zien dat het goed zat met zijn vorm toen hij een persoonlijke record op de 500 meter reed. ,,Zevende is misschien niet heel imposant, maar de tijd was goed voor mij. Zeker met het EK sprint in mijn achterhoofd. Nu moet ik de opgelopen schade op de 500 meter goed proberen te maken op de 1000 meter.”

Die 1000 meter wordt zondagmiddag verreden.

Over de 1500 meter hoeft hij zich geen zorgen meer te maken, want dat ticket voor het WK is binnen. Desondanks praatte hij direct na zijn wedstrijd lang met zijn coach Jac Orie. ,,Tja, het was genoeg, maar niet exceptioneel goed. Twee weken geleden was het een stuk beter, toen klopte alles. Maar misschien ben ik daardoor ook wel wat verwend geweest. Al weet ik dat ik meer kan dan ik nu heb laten zien. Ik baalde wel van de valse start, dat scheelt toch wel iets. En als ik meedoe, dan ga ik voor de winst. Maar ik ga naar het WK en dat is voor mij pas de tweede keer in mijn carrière.”