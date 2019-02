Thomas Krol's moeder Monique uit Deventer zit met klamme handjes en verhoogde hartslag op tribune

Stiekem glipte ze vrijdagmorgen nog de Max Aicher Arena naar binnen om haar zoon Thomas Krol succes te wensen in levende lijve. Monique Frei uit Deventer werd via een sluiproute naar de baan geloodst. ,,Spannend, ik durf dat normaal helemaal niet”, geeft de moeder toe.

Het zijn die spaarzame momenten dat je als ouders je topsportkind nog daags voor een belangrijke wedstrijd kunt zien. ,,Topsporters trekken zich al snel terug in een soort van cocon”, geeft Henk Pruis, de stiefvader van Thomas aan. ,,Dan gaat de focus volledig op die belangrijke wedstrijden. Dat is nu eenmaal zo.”

Monique kan er over meepraten. Ze is al jaren de moeder van een topsporter en weet dat Thomas er alles voor aan de kant moet zetten om te presteren. ,,Hij is er natuurlijk vaak niet met familiefeesten, of kerst of zo. Al heeft hij eind vorig jaar wel even zijn gezicht laten zien tijdens kerst. Dat wilde hij toch even proeven. Heerlijk zijn die momenten.”

Hotel

Monique en Henk hebben hun intrek genomen in het hotel in Inzell waar hun zoon al meerdere keren gast was. ,,In het gastenboek hier staat nog een tekst van hem. Geschreven toen hij met Jong Oranje hier verbleef. Met foto's, leuk om te zien. Toch wel speciaal dat wij dan ook hier zijn.”

Zaterdag staat de 1000 meter op het programma voor Thomas, zondag wacht de 1500 meter. En op beide afstanden heeft de Deventer schaatser veel progressie gemaakt sinds zijn overgang naar de Jumbo-Vismaploeg. ,,Het gaf ons ook een goed gevoel dat hij vorig seizoen al snel een nieuwe ploeg had. Dat geeft toch zekerheid”, zegt Monique. ,,Maar ondanks dat hij bij zo'n grote ploeg zit, is Thomas wel gewoon Thomas gebleven. Een hele rustige, eerlijke jongen. Nou ja, man dus”, karakteriseert Monique haar zoon, die naast het schaatsen ook vliegen als grote passie heeft. Krol volgt de opleiding verkeersvlieger aan de Hogeschool van Amsterdam. ,,Dat doet hij op zijn eigen tempo en wanneer hij er tijd voor heeft. Ik vind dat zo knap dat hij dat naast het schaatsen kan. Al is hij altijd al goed geweest in plannen. Maar ik ben zo ontzettend trots op hem. Al zal hij in de toekomst wel moeten kiezen. Schaatser of piloot. Maar schaatsen doet hij zeker tot en met de spelen van 2022 in China.”

Luchtvaart

Urenlang kan hij praten met Henk over de luchtvaart. Henk werkt voor het EU agentschap van luchtverkeer en veiligheid. ,,Dus daar hebben we wel een klik", weet Henk. Monique: ,,Tja, als ze daar eenmaal over beginnen, kan ik wel weglopen.”

Top van de Wereld

Thomas meldde zich dit seizoen echt bij de top van de wereld op de 1000 en 1500 meter. ,,Al is hij wel opgevoed met het idee dat topsporters meer verliezen dan winnen", zegt Monique. ,,Maar Thomas ziet overal altijd het positieve van in, is altijd heel reëel. En bescheiden. Dat heeft hij misschien wel van mij", aldus de moeder die ook de Zwitserse nationaliteit heeft. Heeft Thomas ooit overwogen voor Zwitserland uit te komen? Monique: ,,Nee. Nou, misschien heel even toen hij te horen kreeg dat hij niet naar de Olympische Spelen mocht. Dat was een moeilijke tijd voor hem, maar daar heeft hij zich toch knap doorheen geslagen. En nu het WK, wat zou het mooi zijn als hij een medaille haalt”, hoopt Monique die allesbehalve ontspannen op de tribune zal zitten. ,,Ik vind dat een ramp, echt waar. Ik zit met klamme handjes en een verhoogde hartslag te kijken. Eigenlijk helemaal niet leuk. pas als de wedstrijd achter de rug is, kan ik wat ontspannen.”

Trots